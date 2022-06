Sur vos écrans: la nuit sera courte

Géniale Maya Rudolph

C’est un grand classique de la fiction américaine : ils sont ultrariches, ils ont la quarantaine, ils vivent à Los Angeles, elle s’ennuie, lui « travaille beaucoup », mais en réalité passe du bon temps avec sa maîtresse qui a l’âge d’être leur fille.

Bref, Molly Novak, formidablement incarnée par Maya Rudolph, demande le divorce et devient « la femme trompée la plus connue de la planète » et enchaîne les excès… Jusqu’au jour où la directrice de sa fondation (Michaela Jaé Rodriguez), qui vient en aide aux Californiens défavorisés, lui demande de se calmer pour le bien de l’organisation.

Molly Novak va alors, pour la première fois, prendre sa mission à bras-le-corps et (re)devenir Molly Wells, laissant derrière elle, tant bien que mal, bourdes et maladresses dignes de milliardaires coupés du monde réel. Au fil des épisodes, Loot révèle une Maya Rudolph au sommet, toujours extrêmement drôle et sensible et, surtout, bien au-delà des clichés qui incombent traditionnellement au genre de la quête personnelle.



Loot

Apple TV+, dès le 24 juin

Petits meurtres entre amis

Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short sont de retour. Après avoir mené l’enquête, durant la première saison, sur la disparition mystérieuse de Tim Kono, le trio de voisins de l’Arconia — le bâtiment où ils résident dans l’Upper West Side, à New York, et théâtre de leurs aventures — est à nouveau réuni autour de sa passion commune : les balados de « true crime ».

Bien plus que de simples détectives amateurs, Mabel Mora, Charles-Haden Savage et Oliver Putnam se retrouvent encore et toujours acteurs des histoires qu’ils racontent puisqu’ils se voient soupçonnés par les autorités dans les crimes en série qui sévissent dans leur entourage.

Avec la police de New York à leurs trousses, les trois complices ne vont pas se laisser faire pour autant. Ils pourront même compter sur l’arrivée d’un nouveau personnage récurrent, Alice, interprété par la mannequin et actrice britannique Cara Delevingne. Quel effet sa proximité avec Mabel aura-t-elle ? La comédie intrigante créée par Steve Martin et John Hoffman s’annonce prometteuse.



Only Murders in the Building

Disney+, dès le 28 juin

Contre nature

Qu’on l’aime ou pas, Rowan Atkinson, qui incarnait le cultissime Mr. Bean dans les années 1990, dégage quelque chose de bienveillant.

La nouvelle émission Man vs. Bee, dans laquelle il tient le rôle principal, n’échappe pas à cette règle en dépeignant Trevor, un père de famille un brin cloche et débonnaire qui fait face à une abeille coriace pendant qu’il doit veiller sur une maison luxueuse après un quiproquo.

Avec un Rowan Atkinson fidèle aux grimaces qui font sa renommée depuis plusieurs décennies maintenant, cette série familiale tragicomique saura plaire à plusieurs générations, des plus petits aux éternels enfants nostalgiques.



Westworld

HBO et Crave, dès le 26 juin

Un peu de science-fiction

L’attente est enfin terminée ! Alors qu’il s’est écoulé plus de deux ans depuis la fin de la saison 3, que beaucoup ont par ailleurs jugée décevante, Westworld revient avec son univers dystopique façon néowestern constellé d’humanoïdes. Evan Rachel Wood, que l’on connaissait jusqu’à présent sous les traits de Dolores Abernathy, est désormais l’énigmatique Christina. Dans la suite de la série créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, on retrouve également les personnages joués par Thandiwe Newton et Ed Harris, qui évoluent dans « ce monde qui va mal ».



Man vs. Bee

Netflix, dès le 24 juin

À ne pas manquer Quand la blague vire au drame



​Le scénariste britannique Pete McTighe a le don de créer des thrillers enlevants centrés sur des femmes « ordinaires » aux prises avec des situations qui ne le sont pas. L’idéateur de la série carcérale Wenworth raconte dans ce suspense criminel et social les suites d’un « mauvais tour » que jouent quatre ouvrières d’une brasserie centenaire au nouveau patron arrogant de l’entreprise. Son décès dans des circonstances troubles les force à signer un pacte du silence sur ce qu’elles ont fait. Mais combien de temps tiendra cette promesse ? Une suite à ces six premiers épisodes est déjà annoncée.



Un pacte secret

ICI Télé, dès le mardi, 20 h et sur ICI Tou.tv Extra