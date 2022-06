C’est la fin d’une époque dans le milieu du show-business québécois. Le réseau TVA a annoncé mardi mettre fin au Gala Artis après 36 années d’existence. Une décision qui n’est pas étrangère au fait que les téléspectateurs ont tendance à bouder les cérémonies de remise de prix depuis quelques années.

Cette baisse continue des cotes d’écoute est observable pour tous les galas au Québec, mais également dans le monde. Les Oscar, les César ou encore les Golden Globes ont tous vu leur auditoire s’étioler dans les dernières années.

TVA n’a pas manqué de le souligner mardi, au moment d’annoncer la fin définitive du Gala Artis. « Le monde des médias et de la télévision évolue sans cesse, et de plus en plus rapidement. Ce qui était un gage de succès autrefois n’est plus toujours aussi pertinent aujourd’hui. C’est le cas des galas traditionnels, qui ne répondent plus exactement à leur mission d’origine », a aussi rappelé le « diffuseur d’émotions » par voie de communiqué.

TVA était en réflexion depuis plusieurs mois quant à l’avenir du Gala Artis. L’édition 2022 du gala, qui a toujours lieu au printemps habituellement, avait d’ailleurs été rapportée sine die. Elle n’aura finalement jamais lieu. En 2021, le gala animé en pleine pandémie par Charles Lafortune et Guy Jodoin avait enregistré une baisse des cotes d’écoute de 32 % par rapport à l’édition précédente.

Le Gala Artis, autrefois les Prix MetroStar, récompensait les artistes chouchous des Québécois à la télévision. Le public était alors invité à voter pour ses célébrités préférées dans chaque catégorie. Pendant longtemps, le système de votation a avantagé les artistes liés à TVA. Mais dans les dernières années, la façon de déterminer les gagnants a été modifiée, ce qui permettait également à quelques vedettes affiliées à Radio-Canada de se démarquer.

Avec son tapis rouge diffusé avant le gala, le Gala Artis se targuait d’être la cérémonie la plus « jet-set » au Québec. Guylaine Tremblay, Patrice L’Écuyer ou encore Pierre Bruneau détiennent le record du nombre de trophées Artis remis en carrière, avec une vingtaine de récompenses chacun.