Sur vos écrans : à l’unisson

Fêter ensemble

Après le succès de sa première édition, Le grand solstice refait une apparition dans le paysage audiovisuel québécois à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. De nouveau réalisée d’après une idée originale d’Elisapie Isaac, l’émission a pour but de braquer les projecteurs sur la culture musicale et le talent des Premières Nations, quelque part entre traditions et modernité.

Anachnid, Beatrice Deer, Samian, Scott-Pien Picard, Aysanabee, Aïcha Bastien N’Diaye, Buffalo Hat Singers, DJ Shub, Joseph Sarenhes, Violent Ground et Willows sont les artistes autochtones qui participent au spectacle cette année. Ariane Moffatt et Émile Bilodeau ont par ailleurs été invités à embrasser ce précieux moment avec eux. Tous se sont retrouvés à Pointe-des-Cascades, dans un décor au plus près de la nature, pour une célébration grandiose et inclusive.



Le grand solstice

ICI Artv et APTN, 20 juin, 20 h ; ICI Télé et Télé-Québec, 21 juin, 20 h

Devant public

Cette année marque le retour des grands spectacles de la fête nationale du Québec. Après deux ans d’absence, plus de 30 musiciens, interprètes et danseurs sont attendus à la place des Festivals à Montréal le jeudi 23 juin, pour une soirée haute en couleur présentée par Pierre-Yves Lord. Sur le thème « J’aime ma langue », retenu pour cette 188e édition des festivités de la Saint-Jean-Baptiste dans la métropole, une panoplie d’artistes, allant de Sarahmée à Patrice Michaud en passant par Les Louanges, Fouki, Ariane Roy, Roxane Bruneau et l’auteur du grand succès J’entends frapper Michel Pagliaro, seront réunis autour de leurs chansons en français pour faire de ces retrouvailles un moment mémorable. Rappelons que la captation sera quant à elle mise en ondes le lendemain à ICI Télé et à TVA.

Du côté de la capitale nationale, le public a rendez-vous le jeudi 23 juin à la tombée de la nuit sur les plaines d’Abraham pour un événement placé lui aussi sous le signe du français. Intitulé Notre langue aux mille accents, le concert géant sera par ailleurs retransmis en direct à Télé-Québec. Le spectacle promet d’être plus festif que jamais grâce aux membres de Salebarbes, qui partageront la scène avec Marjo, Richard Séguin, Scott-Pien Picard, Mélissa Bédard, Laura Niquay et Lou-Adriane Cassidy. Ils se produiront sous la direction musicale d’Antoine Gratton et seront accompagnés par un orchestre 100 % féminin. Marc Labrèche, porte-parole de la fête nationale cette année, sera pour sa part chargé du discours de la fierté nationale.



Grand spectacle de la fête nationale dans la capitale

Télé-Québec, 23 juin, 21 h 30



Grand spectacle de la fête nationale à Montréal

ICI Télé et TVA, 24 juin, 20 h

Un français québécois bien particulier

La grande soirée Passez le mot, animée par Marieme, Ève Côté et Patrice Bélanger, vient clore l’aventure des dizaines d’excellentes capsules linguistiques du même nom portant sur le français que l’on parle au Québec. Pour cette émission spéciale aux allures de grand cabaret, plusieurs artistes se sont rassemblés afin de célébrer avec esprit et légèreté leur amour de la langue.

On salue, entre autres, la prestation de Pascale Bussières et Christian Bégin, qui interprètent, bien à leur manière, les chansons québécoises les plus iconiques, mais aussi le délicieux et cocasse radioroman de Catherine Éthier Mettre du rouge à lèvres à un cochon. L’autrice et chroniqueuse façonne le verbe mieux que personne dans ce sketch où elle donne la réplique à des complices visiblement très amusés par ce qu’ils racontent.

La grande soirée Passez le mot se veut également éducative, avec un lexique des régionalismes par lequel on apprend, entre deux fous rires, la signification de l’expression « tooter de la horn » et une séquence où Jérôme 50 s’interroge sur le slang montréalais, cet argot né de l’immigration et démocratisé par le rap.



La grande soirée Passez le mot

Télé-Québec, 19 juin, 20 h



À ne pas manquer «Luther», identique, mais en français! ​En attendant la suite des aventures du Luther britannique dans un film coproduit par la BBC et Netflix, dont le tournage a commencé l’automne dernier, on peut jeter un coup d’oeil à cette relecture extrêmement fidèle (peut-être trop !) et française de la première saison du polar prenant de Neil Cross. Christopher Bayemi n’arrive pas à faire oublier la performance impeccable d’Idris Elba dans le rôle-titre, mais il offre tout de même une incarnation juste du personnage, tout comme Chloé Jouannet dans le rôle d’Alice Morgan, jadis tenu par l’époustouflante Ruth Wilson.



Luther

TV5, dès le jeudi 23 juin, 22h