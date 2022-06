Fin des horaires télévisuels en semaine au «Devoir»

En cohérence avec la transformation des habitudes de visionnement des contenus télévisuels des dernières années, Le Devoir a pris la décision de cesser la publication des horaires télé en semaine. Nous continuons cependant de les publier dans le D Magazine, tous les samedis.

Les grilles horaires présentent aujourd’hui la portion congrue des productions auxquelles les lecteurs ont accès. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la télévision en différé ou sur des plateformes d’écoute en continu, et ces services ont révolutionné durablement le paysage des écrans.

L’espace libéré nous permettra de diversifier et d’approfondir notre couverture. Les choix télé quotidiens prennent eux aussi leur congé en même temps que les grilles horaires, mais nous continuerons bien sûr à dénicher pour vous les meilleurs contenus dans la marmite bouillonnante de l’offre télévisuelle. Notre infolettre hebdomadaire, le Courrier des écrans, demeure un outil précieux pour organiser vos séances de visionnement.