Pénultième de saison

Avant de prendre des vacances la semaine prochaine, le duo doré et son acolyte reçoivent le futur ex-député et président de l’Assemblée nationale, François Paradis, la mairesse de Mont-réal, Valérie Plante, la reine disco Patsy Gallant et le maître de cérémonie de la deuxième édition du Grand solstice, le rappeur et acteur Samian.

Deux hommes en or et Rosalie, Télé-Québec, 21 h

Sélection en ligne

Outre la sixième et ultime saison de l’excellente série historico-criminelle britannique à la musique anachronique et la troisième saison de l’uchronie spatiale, qui ramène la conquête de Mars dans les années 1990, on est très curieux de cette courte série dramatique espagnole, qui raconte les conséquences de la publication d’une vidéo à caractère sexuel dans la carrière d’une politicienne en vue.

Peaky Blinders, Netflix, Pour toute l’humanité, Apple TV+ et Intimité, Netflix