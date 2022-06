Chez nos voisins du Sud

Deux documentaires qui abordent l’actualité américaine. L’émission d’enquête française s’intéresse au port d’arme autorisé pour les enseignants en classe dans plusieurs États. En complément, The Janes raconte l’histoire de militantes qui ont développé dans les années 1970 un réseau clandestin qui donnait accès à une interruption volontaire de grossesse sécuritaire aux femmes de Chicago.



Envoyé spécial, TV5, 20 h, et The Janes, HBO et Crave, 21 h

Kit de départ

À la veille de la saison des déménagements, et, pour certains, un départ du nid familial, le magazine d’alimentation dresse la liste des incontournables qu’un kit de départ en cuisine doit contenir. Aussi au programme : les mauvaises herbes qui se cuisinent et se dégustent.

L’épicerie, Radio-Canada, 19 h 30