Deuxième chance estivale

Le « vrai » réseau a la bonne idée d’offrir une nouvelle fenêtre de diffusion à la plus récente comédie de François Avard — sur les aléas d’un professeur décrocheur qui sent l’appel de la campagne —, qui a déjà connu un beau succès l’hiver dernier. Un moyen d’aller chercher quelques nouveaux fidèles en ces temps de reprises et d’émissions estivales, en préparation de la deuxième saison annoncée.

Le bonheur, TVA, 21 h

Des invités qui ont besoin de présentation

L’ex-roi des ondes de fin de soirée délaisse un peu les vedettes de catégorie « A » dans cette nouvelle série d’entretiens qu’il mène avec des humoristes américains de la relève, qui pour l’occasion ont l’occasion de montrer leur art avant l’entrevue.

C’est tout pour moi ! Avec David Letterman, Netflix