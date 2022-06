Féminismes des deux côtés de la mare

La plateforme de documentaires propose dès aujourd’hui une collection de films français et québécois des années 1970 aux années 1990 consacrés aux combats féministes. Parmi les titres qui suscitent la curiosité, on note D’abord ménagères, de la regrettée Luce Guilbeault à propos du travail invisible des femmes.

La vidéo féministe en France et au Québec : deux territoires, une carte, tenk.ca

Nos amis les animaux

Cette chouette série sur ce qu’il faut faire à petite et à grande échelle pour ménager notre planète conclut sa troisième saison avec un thème qui en interpelle plusieurs : la présence de plus en plus remarquée d’une faune « sauvage » dans les milieux urbains, et son incidence sur les écosystèmes et les animaux.

Sérieux ? Explora, 20 h