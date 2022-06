Enquêteuse pas ordinaire

Cette série française, qui a connu un beau succès critique et populaire dans l’Hexagone, se distingue des feuilletons policiers « ordinaires » par son héroïne qui ne l’est pas du tout… Audrey Fleurot incarne une femme de ménage pas toujours commode qui travaille à la direction de la police judiciaire de Lille et qui devient consultante pour résoudre les affaires les plus complexes, lorsqu’elle est repérée pour son « haut potentiel intellectuel ». La série est aussi disponible à Club Illico.

HPI : haut potentiel intellectuel, AddikTv, 20 h

Derrière le clown

L’émission d’enquêtes au parfum économique nous entraîne dans les coulisses (et les cuisines) de l’empire (un peu chancelant, mais pas trop) du burger, le géant de la restauration rapide McDonald’s.

Ça se passe comme ça chez McDonald’s ?, Cash Investigation, TV5, 20 h