Vocation au loin

L’épisode de cette très sympathique série documentaire dresse le portrait d’un Ivoirien d’origine, qui ne se destinait pas à la prêtrise et qui est finalement devenssu curé dans trois paroisses en Montérégie.

Immigrants de souche, TV5, 20 h

Biopic pas très punk

La première réelle incursion du cinéaste de Trainspotting au petit écran était attendue, d’autant plus qu’elle raconte l’histoire d’un groupe musical qui invite à une certaine subversion : les Sex Pistols. Le premier épisode de cet opus de Danny Boyle s’avère bien sage et ne donne pas trop le goût de s’attarder, mais la suite aussi lancée aujourd’hui est un peu plus rock’n’roll.

Pistol, Disney+