Les acteurs principaux du «Bye Bye 2022» dévoilés

Alors que la première moitié de l’année n’est pas encore écoulée, Radio-Canada a annoncé lundi qui seront les quatre interprètes principaux du Bye Bye 2022.

Aucun inconnu du programme parmi eux : on retrouvera donc François Bellefeuille, Sarah-Jeanne Labrosse, Guylaine Tremblay et Pierre-Yves Roy-Desmarais pour se remémorer et célébrer l’année écoulée.



Mehdi Bousaidan ne figure donc pas parmi les principales têtes d'affiche cette année.



Pour une septième année de suite, Guillaume Lespérance (producteur) et Simon Olivier Fecteau (producteur au contenu et réalisateur) prennent les rênes de la toujours très regardée revue de l'année.



Le Bye Bye 2021 avait été l'émission la plus regardée de l’histoire de la télévision au Québec. Elle avait cumulé 4 862 000 téléspectateurs, selon la firme Numéris, soit 200 000 de plus que le record établi l'année d'avant par le Bye Bye 2020, qui avait atteint 4 662 000 téléspectateurs.