Notre choix cette fin de semaine

Jeunesse créative

Cette soirée aux airs de gala, animée par Mathieu Dufour et Pony, donne à voir et à entendre les œuvres élaborées par une demi-douzaine d’ados talentueux qui ont participé à la websérie de mentorat artistique du même nom. Une initiative rassembleuse et émouvante à réitérer.

Les créateurs : la grande soirée, Télé-Québec, vendredi, 22 h et samedi, 19 h

Recettes éprouvées

Outre le retour très attendu de la série fantastique et nostalgique des frères Duffer, on a droit à une autre « valeur sûre » de science-fiction, à savoir la suite du film culte qui a lancé la carrière cinématographique de David Bowie, où l’on suit un extraterrestre « tombé » sur Terre en quête de solutions pour sauver sa planète et ses habitants d’une fin imminente.



Stranger Things, saison 4, partie 1, Netflix, vendredi et The Man Who Fell to Earth (v.f.), Crave et Super Écran, dimanche, 21 h