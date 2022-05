«Arma Reforger»: un banc d’essai temporaire pour «Arma 4»

Presque 10 ans après la parution d’Arma 3, Bohemia Interactive publie enfin une nouvelle simulation militaire. Toutefois, il ne s’agit pas du tant attendu Arma 4, au risque de décevoir les fans de la série. C’est plutôt Arma Reforger que le studio tchèque a lancé en accès anticipé le 17 mai dernier. Cet « entre-deux » a-t-il ce qu’il faut pour nous faire patienter d’ici la parution d’Arma 4 ?La réponse est entre les mains de la communauté de moddeurs.

Arma Reforger est en quelque sorte un retour aux sources pour la franchise. Le jeu nous ramène dans une version réimaginée d’Everon, le même pays fictif qu’on trouvait dans Operation Flashpoint: Cold War Crisis (2001), devenu plus tard Arma: Cold War Assault (2011), où s’affrontent Américains et Soviétiques, en 1989 cette fois.

D’emblée, Arma Reforger n’offre pas beaucoup de contenu jouable et les habitués de la franchise remarqueront immédiatement sa portée limitée. On note l’absence d’avions, de tanks et de campagne solo. On se doute que la plupart de ces éléments arriveront dans une éventuelle mise à jour, mais cette première version du jeu donnera à certains l’impression de payer 40 dollars pour une démo. Selon Bohemia, des ajouts de contenus sont prévus sur les 12 mois que devrait durer son statut d’accès anticipé. Après quoi, le jeu ne sera plus mis à jour. Cette courte durée de vie (intentionnelle, on y reviendra) détonne par rapport à un Arma 3 qui a été soutenu pendant de nombreuses années.

Pour le moment, le jeu offre deux modes multijoueurs. Le premier, nommé Conflit, oppose deux factions, américaine et soviétique, qui doivent capturer des positions stratégiques dispersées sur l’énorme carte de 51 km2. Pensez au mode Conquête des jeux Battlefield, mais à une échelle beaucoup plus grande. C’est un mode de jeu facile à saisir pour les nouveaux joueurs : on tire sur les ennemis (du moment qu’on arrive à les reconnaître) et on capture des lieux jusqu’à ce qu’on ait conquis la carte. Réaliser nos objectifs nous fait monter en grade, ce qui nous donne accès à du meilleur équipement. C’est aussi un mode chaotique, surtout sur les serveurs publics où aucune coordination n’est assurée.

Le deuxième mode se nomme Maître du jeu. C’est un éditeur de scénario en temps réel qui place un ou plusieurs joueurs dans la peau d’un maître du jeu capable d’orchestrer des défis et des situations de combats pour les autres joueurs. Ce mode sera préféré par les communautés en quête d’une simulation de guerre sérieuse et coordonnée. Selon nous, c’est ici qu’Arma donne sa pleine mesure.

Une plateforme créative

Tout ça semble bien peu, surtout pour une franchise qui nous a habitués à une sorte de plénitude de contenus. C’est qu’Arma Reforger se veut avant tout une plateforme créative qui permet aux joueurs et aux moddeurs d’acquérir de l’expérience avec le nouveau moteur de jeu Enfusion, sur lequel sera bâti le futur Arma 4. On peut modifier Arma Reforger comme bon nous semble, en utilisant les mêmes outils que ceux utilisés pour sa création. Il est possible d’y ajouter de nouvelles mécaniques, de nouveaux items ou même de modifier le comportement de l’intelligence artificielle, du moment qu’on a les connaissances pour ce faire.

D’ailleurs, à ceux qui hésiteraient à acheter le jeu à cause du peu de contenu offert, on suggère d’attendre et de voir ce que les moddeurs proposeront dans les semaines ou mois à venir.

Arma Reforger ★★★ 1/2 Développé et publié par Bohemia Interactive. Offert sur PC et XBox Series X&S.