Conclusion attendue et début connu

Les fidèles de la comédie dramatique racontant le destin de la famille Pearson seront en deuil de ce feuilleton source de larmes plus ou moins heureuses, dont on connaîtra le dénouement. Juste avant, signalons la rediffusion d’une autre comédie, beaucoup moins dramatique, de Richard Blaimert, qui a consacré Suzanne Clément comme vedette de nos écrans.

This Is Us, CTV et NBC, 21 h et Les hauts et les bas de Sophie Paquin, UNIS, 20 h

Sir David et les dinos

Les passionnés de dinosaures trouveront très certainement leur compte dans cette production narrée par Sir David Attenborough, qui offre une incursion saisissante dans le « quotidien » de la faune du crétacé supérieur, recréée numériquement et basée sur les plus récentes recherches en paléontologie.

Planète préhistorique, Apple Tv+