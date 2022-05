Séduction et consommation « responsable »

Le magazine pose cette semaine deux grandes questions qui mériteraient à elles seules des épisodes entiers : comment l’industrie alimentaire s’y prend-elle, depuis une vingtaine d’années, pour « séduire » les consommateurs que nous sommes ? Et est-il réellement possible et souhaitable de ne consommer que des fruits et légumes de saison ?

L’épicerie, Radio-Canada, 19 h 30

Au-delà de la « liste noire »

L’émission d’affaires publiques et d’enquête française pose elle aussi une question vaste et complexe : comment faire respecter les restrictions imposées aux centaines d’oligarques russes qui se trouvent sur la « liste noire » de l’Union européenne depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine ?

Envoyé spécial, TV5, 20 h