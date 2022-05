Derrière le masque comique

Ce long métrage documentaire français, présenté en compétition au FIFA l’an dernier, dresse un portrait intime de l’homme « sérieux » derrière le monstre sacré de la comédie française des années 1960 et 1970, un grand angoissé et écologiste avant l’heure.

La folle aventure de Louis de Funès, Artv, 20 h

D’autres « gens normaux »

Après le succès critique et populaire de l’adaptation télévisée de son deuxième roman, la magnifique série Normal People, l’autrice irlandaise Sally Rooney voit son premier opus porté à l’écran, avec la même équipe derrière la caméra, et une autre histoire d’amitiés et d’amours troubles. L’effet de surprise est passé, mais le résultat est tout aussi satisfaisant.

Conversations with Friends, Prime Video