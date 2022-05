Chronique de transitions

Cette magnifique série documentaire nous fait entrer dans les couloirs de la seule clinique spécialisée en chirurgie d’affirmation de genre au Canada. On va à la rencontre de son personnel, mais surtout de quelques patients et patientes que l’on suit dans certaines étapes de leur transition.

Un nouveau jour, Crave

Les origines d’un livre

L’autrice et animatrice Claudia Larochelle présente une nouvelle série d’entretiens avec des écrivaines et écrivains québécois. Janette Bertrand, David Goudreault, Chris Bergeron et Jean-Philippe Baril Guérard figurent parmi les invités de cette deuxième saison. En ondes ce soir : une entrevue avec Marie-Sissi Labrèche à propos de 225 milligrammes de moi.

Claudia à la page, saison 2, Savoir média, 20 h 30 et savoir.media