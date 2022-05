Myriam Fehmiu remplace Denis Gagné à «L’épicerie»

Myriam Fehmiu se joindra à Johane Despins pour coanimer le magazine L’épicerie cet automne sur ICI Télé. L’animatrice et journaliste prendra la relève de Denis Gagné, qui a annoncé son départ l’hiver dernier après avoir occupé ce poste pendant 20 ans.

« Plus que jamais, L’épicerie est devenue un service essentiel, et ça me fait chaud au cœur de savoir que je vais pouvoir vous informer, vous aider à faire des choix éclairés en alimentation et aussi [vous faire] partager nos trouvailles gourmandes », a confié Myriam Fehmiu dans une vidéo annonçant sa nomination diffusée sur les réseaux sociaux lundi.

Elle a précisé vouloir « perpétuer la rigueur et la passion » que Denis Gagné a insufflées à l’émission depuis sa création en 2002.

« La curiosité, l’énergie et l’ouverture sur le monde qui caractérisent le travail de Myriam Fehmiu sont d’indéniables atouts pour assurer, aux côtés de Johane Despins, le succès continu de cette émission d’une grande pertinence », a souligné pour sa part la directrice générale de l’Information de Radio-Canada, Luce Julien, par voie de communiqué, précisant que l’émission attire en moyenne chaque semaine un million de téléspectateurs sur ICI Télé et ICI RDI.

Journaliste depuis 2010, Myriam Fehmiu intervenait déjà à la radio du diffuseur public sur des questions liées aux arts, à la culture et aux sujets de société. Elle a notamment animé l’émission matinale de Radio-Canada Colombie-Britannique et a piloté plusieurs émissions sur les ondes d’ICI Musique, dont Un matin pas comme les autres et Rapophonie. Elle a également été animatrice et chroniqueuse à TV5, TV5 Monde, Télé-Québec, MAtv, Voir et Savoir Média.

Johanne Despins et Myriam Fehmiu animeront leur toute première émission ensemble le mercredi 14 septembre à 19 h 30 sur les ondes d’ICI Télé.