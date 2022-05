Plaisirs retrouvés

L’épisode de ce soir retrace la petite et la grande histoire de « plaisirs » dont nous avons été privés dans les deux dernières années et que nous retrouvons graduellement : les restaurants et les grands rassemblements.

Kebec, Télé-Québec, 19 h 30

Le passeur sur le terrain

Dans cette courte série en quatre épisodes, on suit le romancier, slameur et poète David Goudreault qui part à la rencontre de gens de différents horizons pour leur transmettre son amour des mots et leur donner le goût de se les approprier.

Du monde, des mots, Artv 21 h

Le passé revient

Cette première série documentaire criminelle canadienne originale de la plateforme d’Amazon, une réalisation de la Montréalaise Nathalie Bibeau, revient en quatre épisodes sur le meurtre d’une jeune Ontarienne en 1974, longtemps resté irrésolu. Pour les amateurs de ce genre fort populaire.

Le meurtre non résolu de Beverly Lynn Smith, Prime Video