​Sur vos écrans: L’humour de l’autre solitude

Les vétérans de l’humour absurde

Les moins de 40 ans ne connaissent probablement pas du tout la troupe, ou alors ils en auront entendu parler par des humoristes actuels, qui l’ont citée comme source d’inspiration. Ceux qui ont lorgné du côté de la CBC dans la première moitié des années 1990 la connaissent probablement, même s’ils n’ont pas toujours compris son humour absurde à la Monty Python. Pourtant, si on se fie aux témoignages de nombreuses vedettes du rire dans un documentaire qui lui est consacré, la troupe comique The Kids in the Hall a fait figure de pionnière à plusieurs égards dans son émission de sketchs du même nom produite par Lorne Michaels et diffusée sur les ondes de la télévision publique canadienne et à HBO, chez nos voisins du Sud, entre 1989 et 1995. Le quintette d’acteurs et d’auteurs comiques s’est à l’époque fait remarquer par son audace à aborder les questions d’identité sexuelle, à incarner des personnages féminins sans verser dans le travestisme et à faire de l’humour absurde typiquement british à la sauce canadienne, sans avoir peur de tomber parfois dans la vulgarité…

La fin de cette émission culte n’a pas signé la mort du groupe, puisqu’il a par la suite commis un navet cinématographique (Brain Candy), retrouvé le plaisir de la scène au festival Juste pour rire et lors d’une tournée américaine et créé, en 2010, pour la plateforme Prime Video,Death Comes to Town, une série de « meurtres et mystère » mettant en scène plusieurs de leurs personnages d’antan. Ils sont cette fois de retour dans leur ancienne formule, avec huit émissions à sketchs dont on ne peut pas vous dire grand-chose pour cause d’embargo critique. On peut tout de même se douter que les adeptes d’antan ne seront pas dépaysés. Et ceux qui voudraient faire des découvertes peuvent rattraper toutes les saisons précédentes, qui, pour notre grand bonheur, sont offertes en versions sous-titrées anglaise et française. En complément, le documentaire The Kids in the Hall. Comedy Punks (disponible le 20 mai, toujours sur Prime Video), un portrait exhaustif du groupe, permettra au public de comprendre un peu mieux son importance, et probablement d’apprécier son humour particulier.



The Kids in the Hall

Prime Video, dès le 13 mai



Souvent bêtes,pas vraiment méchants…

Les hasards de la programmation font que deux autres créateurs canadiens de comédies qui ont connu du succès au-delà des frontières du ROC lancent aussi une série à l’humour parfois corrosif dans laquelle ils interprètent des personnages au premier abord antipathiques.

L’acteur et scénariste Jared Keeso, créateur de la comédie rurale un brin baveuse Letterkenny avec le Montréalais Jacob Tierney, donne un nouvel élan à cet univers en proposant une série dérivée consacrée au personnage de Shoresy, très robuste mais talentueux joueur de hockey, gloire de l’équipe locale à la langue très fleurie et à l’insulte facile. Keeso reprend ce personnage dont on ne voit jamais le visage dans Letterkenny et le déménage à Sudbury, au sein d’une équipe de seconde zone qu’il doit aider à faire enfin gagner… Le mélange des communautés linguistiques et culturelles, les antagonismes entre les ruraux et les « urbains » et les blagues de hockey, parfois dignes de Slap Shot, des éléments déjà présents dans Letterkenny, font le sel de cette nouvelle série, qui sera d’ailleurs offerte en version française québécoise, semblable à celle du navet culte, dès le 13 juin.

Zarqa Navaz, la créatrice de la série plutôt gentille, mais tout de même très novatrice Little Mosque on the Prairie, propose cette fois une websérie comique un peu plus corrosive qui se moque allégrement du racisme ordinaire qui habite des gens de toutes origines et de tous horizons. Le personnage-titre, une musulmane dans la cinquantaine, indépendante, un peu « folle » — selon son entourage (même si ça ne se dit plus…) — et passablement raciste, n’accepte pas que son ex-mari l’ait quittée pour une jeune prof de yoga « blanche ». À la veille du remariage de ce dernier, elle s’invente un conjoint blanc et prospère, qu’elle aura la chance de trouver dans le monde réel, si elle arrive à l’endurer… Les répliques acérées et franchement drôles de ce personnage pas commun sur nos écrans constituent l’élément le plus audacieux de cette comédie irrévérencieuse, qui révèle assez rapidement ses contours plus chaleureux.



Shoresy (V.O. anglaise sous-titrée en français)

Crave, dès le 13 mai



Zarqa

CBC Gem, dès le 13 mai



À ne pas manquer La veuve et le monstre marin



Claire Danes sort de son mutisme post-Homeland en tenant la vedette de cette minisérie inspirée d’un roman historico-fantastique de Sarah Perry, qui nous ramène à la fin de l’ère victorienne. Elle y incarne Cora Seaborne, une veuve londonienne passionnée de paléontologie, qui s’installe sur les rivages brumeux de l’Essex afin d’enquêter, avec l’aide surprenante du pasteur du coin (Tom Hiddleston), sur un monstre marin apparu quelques siècles plus tôt et qui pourrait avoir refait surface. Et provoqué une tragédie.



Le serpent de l’Essex

Apple TV+, dès le 13 mai