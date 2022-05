«Un nouveau jour»: Au-delà de la «grande opération»

Dans le nord de Montréal se trouve une clinique unique en son genre au Canada : un centre hospitalier privé qui, depuis 1973, se spécialise dans les chirurgies d’affirmation de genre. Pour la première fois depuis plus de 50 ans d’existence, le GrS Montréal a permis à une équipe de télévision de tourner dans ses murs, à la rencontre de certains de ses patients et de son équipe soignante.

La réalisatrice et scénariste Émilie Ricard-Harvey (La belle vie avec Go-Van) et ses collaborateurs ont tiré de cette expérience une très belle série documentaire, du moins si on se fie aux premiers épisodes (sur huit) qu’on a pu voir. Un nouveau jour peut être aisément comparée à De garde 24/7 par sa façon de laisser toute la place à ses intervenants, dont les propos tissent ainsi le fil narratif, sans l’appui d’une narration, qui ici paraîtrait de toute façon superflue.

Chacun des épisodes est construit autour d’une personne prête à passer sous le bistouri, que l’on suit à travers les différentes étapes de son passage au GrS. En parallèle à ces histoires alimentées par les confidences senties des patients et patientes sur leur parcours de vie et leur processus de transformation, la série fait la part belle aux témoignages du personnel soignant, de chirurgiens spécialisés aux infirmières auxiliaires et autres professionnels, qui expliquent la nature de leur travail et les nombreuses (et bonnes) raisons qui les motivent à le faire.

Cette incursion bienveillante vaut également le détour pour sa façon claire d’expliquer (et de montrer, dans une certaine mesure) les différentes interventions d’affirmation de genre existantes, qui restent encore pour plusieurs bien mystérieuses.

Un nouveau jour Crave, dès le 11 mai