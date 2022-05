(Re)voir le « cheuf »

Cette mini-série de fiction consacrée à Maurice Duplessis, réalisée par Mark Blandford et scénarisée par Denys Arcand, a fait école depuis sa diffusion originale en 1978, mais semble par moments avoir un peu mal vieilli, du moins de par sa forme très théâtrale. Voici une occasion de la découvrir ou de la revoir.

Duplessis, ARTV, dès 20 h

Petit air de déjà-vu

Deux nouvelles séries américaines reprennent les grandes lignes de productions qui ont déjà fait leurs preuves. La première, mettant en vedette Colin Firth et Toni Colette, est une adaptation fictive de la série documentaire criminelle de Xavier de Lestrade portant sur la mort suspecte de l’épouse de l’écrivain Michael Peterson. La seconde nous ramène sur le USS Enterprise dans un antépisode de la série Star Trek originale.

The Staircase, Crave, et Star Trek : Strange New Worlds, Crave, en v.o.a., en v.f. dès jeudi