Guy, une dernière fois

Le décès du Démon blond aura occupé beaucoup de temps d’antenne et d’espace médiatique dans les derniers jours. Voilà venu le moment du dernier adieu, présenté sur à peu près tous les grands réseaux et les chaînes d’information et de sports. On peut prolonger l’hommage avec un documentaire qui dresse le portrait de sa carrière exceptionnelle.

Funérailles nationales de Guy Lafleur, Radio-Canada, Noovo, RDI, RDS et TVA Sport, dès 9 h, TVA et LCN, dès 10 h et Guy Lafleur, le rassembleur, RDI, 20 h

Les nouveaux visages du Québec

Raed Hammoud (T’es où, Youssef) part à la rencontre de néo-Québécois qui ont fait le choix de s’installer en dehors des grands centres urbains. Ils se confient sur leur parcours d’immigrants, les raisons qui les ont amenés en « région » et les avantages et inconvénients de ce choix.

Immigrants de souche, TV5, 20 h