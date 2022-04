Trois femmes et le commercede la chair

Ce thriller flamand (une coproduction Belgique et Pays-Bas), primé à Canneséries en 2020 pour l’ensemble de sa distribution, nous entraîne dans les bas-fonds des quartiers rouges d’Amsterdam et d’Anvers à travers le destin de trois femmes que rien ne semble lier au départ. Une série patiente, bouleversante et magnifiquement portée par ses actrices principales.

Red Light (v.f.), Club Illico

Une femme libre

Plus de trois ans après la première saison de cette formidable série britannique sur Anne Lister, électron libre, aventurière et propriétaire terrienne (entre autres remarquée pour son orientation sexuelle connue, chose peu commune dans le XIXe siècle puritain), voici la suite de ses aventures, au lendemain de son mariage avec son amoureuse Ann Walker.

Gentleman Jack, HBO, 21 h et en v.f. à Super Écran, 22 h 25