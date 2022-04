Rebonjour la police

Les endeuillés de District 31 ont de la télé policière toute neuve à se mettre sous la dent. Dans le registre léger et comique, ils peuvent se lancer dans la 2e saison de l’adaptation québécoise de Brooklyn Nine-Nine. Au rayon plus dramatique, ils peuvent se plonger dans la plus récente proposition de David Simon, qui, 20 ans après Sous écoute, offre une chronique dans les rangs du corps policier de Baltimore.

Escouade 99, TVA, 19 h 30 et La ville nous appartient, Crave et Super Écran, 20 h

Famille recomposée

Cette nouvelle série de fiction jeunesse suit les tribulations d’une fratrie abandonnée par sa mère aux bons soins d’une tante qui n’a pas été mise au courant et qui n’est pas tellement folle des enfants. Et pourtant, cet équilibre fragile deviendra permanent, pour le mieux.

Les Bienvenu… ou presque ! Tou.tv Extra