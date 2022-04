Planches de salut d’ados

Deux séries abordent comment des adolescents arrivent à se sortir de leur marasme. La première, documentaire, suit le parcours de jeunes qui participent à des ateliers de théâtre pour « dompter » leur anxiété. La seconde, suite d’une émouvante comédie dramatique dont la première saison a été primée à Canneseries en 2019, raconte les hauts et les bas d’adolescentes au sein d’une même famille d’accueil dans les années 2000.

Ados et anxieux, Moi et cie, 21 h et La maison des folles, saison 2, tv5unis.ca

Maternité obligée

Cette comédie d’horreur britannique raconte comment un bébé tombe sur les bras d’une trentenaire qui ne veut rien savoir de la maternité. Et comment ce persévérant marmot va tout faire pour rester auprès d’elle…

Le bébé, Super Écran, 21 h et Crave