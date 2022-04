«Ados et anxieux»: faire un pied de nez à son anxiété

Il suffit d’une rencontre, d’une personne pour changer une vie. C’est le cas de neuf adolescents québécois qui ont eu la chance de croiser le chemin de la médecin de famille Banafcheh Hejazi. Celle-ci, soucieuse de leur bien-être, a fait le pari de l’art-thérapie afin de calmer leur anxiété.

Moqueries, solitude, dépendance, agression : les raisons de l’anxiété sont nombreuses, et c’est ce que la série documentaire Ados et anxieux illustre en brossant le portrait de neuf jeunes de 12 à 20 ans. Les épisodes de 45 minutes présentent des discussions avec leurs familles, leurs amis et la Dre Hejazi, mais aussi ce pour quoi ils sont réunis, soit des ateliers de théâtre chapeautés par Patrick Labbé et animés principalement par Étienne Courville.

L’anxiété est un trouble dont souffrait près d’un quart des adolescents québécois (23 %) en 2018. La grande possibilité que ce pourcentage ait augmenté depuis, gracieuseté de la pandémie de COVID, ne peut que justifier une série sur le sujet. Son traitement prend toutefois de la patience et du temps, ce qui le rend peu télégénique. Cela dit, on ne peut pas accuser la série de masquer la vérité en raison du jeune âge des participants : ces derniers y dévoilent d’importants pans de leurs vies et de leur intimité.

Au final, Ados et anxieux est une docusérie particulièrement humaine, qui met en lumière l’unicité de la vie de chacun de ses sujets, leur lutte contre l’anxiété et, surtout, les manières de les aider.



Ados et anxieux Moi et cie, dès le 25 avril, 21 h