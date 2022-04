Au revoir, la police

Radio-Canada étire le « plaisir » des adieux au feuilleton quotidien policier de Luc Dionne, dont le tout dernier épisode est diffusé ce soir, en présentant une version légèrement allongée d’Infoman, qui propose un « hommage » au succès télévisuel, tout de suite après la livraison hebdomadaire régulière, puis une édition prolongée du talk-show animé par Jean-Philippe Wauthier, qui recevra l’équipe de District 31.

Infoman, suivi de Bonsoir, bonsoir, Radio-Canada, dès 19 h 30

La « maternité » et les hommes

Cette série japonaise, une adaptation d’une série de manga, nous entraîne dans un futur proche où les hommes peuvent tomber « enceints ». On y suit la grossesse surprise d’un cadre en publicité qui pense être au-dessus de tout et qui constate rapidement les injustices que peuvent subir celles (et ceux) qui portent les enfants à naître.

La grossesse de M. Hiyama, Netflix