Duel Macron-Le Pen, prise 2

Cette campagne du second tour de l’élection présidentielle française a des airs de déjà-vu pour plusieurs. Il faut voir si le traditionnel débat d’entre-deux-tours, diffusé de ce côté de l’Atlantique avec quelques heures de décalage, se distinguera de celui de 2017…

Présidentielle 2022 – Débat entre deux tours, TV5, 19 h

Investisseurs recherchés

L’émission qui met en lumière la richesse de l’entrepreneuriat d’ici en est à sa 11e saison, avec un groupe d’investisseurs-mentors auquel s’ajoute le cofondateur de LOOP Mission David Côté.

Dans l’œil du dragon, Radio-Canada, 20 h

Karma familial

La jouissive comédie façon « jour de la marmotte » qui met en vedette Natasha Lyonne revient pour une suite, dans laquelle l’héroïne ne meurt plus tous les jours, mais est coincée dans une vrille temporelle et existentielle qui s’avère encore plus décoiffante…

Poupée russe, saison 2, Netflix