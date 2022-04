«Une terre sans abeilles?»: à la rescousse de nos butineuses

« Qu’on soit grands, moyens, petits, s’il n’y a pas d’abeilles, on va mourir », explique la productrice de café et apicultrice colombienne Rosa Restrepo dans le documentaire Une terre sans abeilles ?. Les environnementalistes et les agriculteurs le crient depuis plusieurs années déjà : il faut les protéger. Ces pollinisatrices sont à l’origine de la majorité de nos cultures et sans elles, un travail colossal de la part des humains ainsi qu’une revue complète de notre alimentation est à prévoir.

Aux quatre coins du monde, les abeilles s’éteignent massivement. Pour cause : les néonicotinoïdes. Il s’agit d’insecticides qui visent les insectes parasites en attaquant leur système nerveux central. Ce documentaire de 45 minutes met en lumière ce qu’il adviendra de nos amies jaune et noir si ces produits demeurent sur le marché.

Trois ans. C’est le nombre d’années où l’humanité aurait de la nourriture garantie sur Terre après la disparition des abeilles. Leur extinction pourrait quant à elle survenir aussitôt que d’ici 15 ans, vu le nombre de pertes subies dans les colonies, allant de 30 % à 80 % des ruches dans diverses régions du monde. Les vergers du Sichuan, en Chine, vivent déjà sans abeilles, alors que la Californie importe des centaines de millions d’abeilles chaque année afin de maintenir sa production d’amandes.

Ce documentaire offre un regard concis, bien qu’une perspective terrifiante de l’avenir de notre planète et de l’humanité dans un monde sans abeilles. Des statistiques effrayantes et des témoignages désarmants qui créent un documentaire pertinent, mais surtout essentiel.

Les grands reportages : Une terre sans abeilles ? ICI RDI, le 22 avril, 20 h