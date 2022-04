Une guerre s’annonce dans la quatrième saison de «Stranger Things»

Netflix a dévoilé mardi des nouvelles images de la quatrième et avant-dernière saison de Stranger Things.

Près de trois ans après la diffusion du dernier épisode, le retour de la série est très attendu. Partagée sur Twitter, la bande-annonce avait déjà récolté plus de 130 000 « J’aime » en fin d’après-midi.

It's time. ˙ǝpᴉs ɹǝɥʇo ǝɥʇ uo noʎ ǝǝs



Stranger Things 4 Vol. 1 premieres May 27th, only on Netflix. pic.twitter.com/IS8nJFZG8l — Stranger Things (@Stranger_Things) April 12, 2022

L’histoire se déroule six mois après la fin de la saison précédente. On se rappellera que Onze et sa famille adoptive avaient alors quitte la ville d’Hawkins pour s’installer en Californie, laissant derrière elle sa bande d’amis. Cette séparation n’aura visiblement pas duré bien longtemps.

Au fil de la bande-annonce, le Dr Sam Owens prévient Onze que ses amis sont en danger. « Une guerre se prépare. J’ai bien peur que tes amis d’Hawkins ne soient dans l’œil du cyclone », annonce-t-il, indiquant que sans Onze, « [ils ne gagneront] pas cette guerre ». Et si la jeune fille, qui avait dépensé toute son énergie pour combattre le Flagelleur mental, ne semblait toujours pas avoir retrouvé ses pouvoirs dans l’épilogue de la dernière saison, la bande-annonce laisse penser qu’ils sont de retour.

La quatrième saison marquera également le retour très attendu d’Hopper, qui semblait avoir été laissé pour mort à la fin du dernier épisode. Les doutes quant à son décès avaient toutefois été levés par Netflix en février 2020 : une annonce-mystère intitulée « From Russia with love… » (une référence au titre en anglais des aventures de James Bond Bons baisers de Russie) laissait apercevoir l’ancien chef de police dans un camp de travail forcé. « Il n’y a pas que des bonnes nouvelles pour notre “Américain” ; il est emprisonné loin de chez lui, dans le désert enneigé du Kamchatka, où il devra faire face à des dangers humains… et autres », avaient déclaré les frères Duffer en annonçant le début de la production de la quatrième saison.

La bande-annonce promet ainsi une saison mouvementée, qui semble se rapprocher de plus en plus des scènes d’horreur. Composée de neuf épisodes, elle sera divisée en deux parties, la première étant diffusée dès le 27 mai. Il faudra par contre attendre le 1er juillet pour la suite.