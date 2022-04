Chaleureuse quotidienne

La belle saison ramène sur les réseaux généralistes les émissions quotidiennes qui allient talk-show et magazine culturel.Noovo est le premier à proposer sa déclinaison du genre, avec à sa barre l’énergique Marie-Lyne Joncas.L’émission a la particularité de déménager ses pénates chaque semaine dans un endroit qui évoque la « chaleur » estivale à venir.

Le fabuleux printemps de Marie-Lyne, Noovo, 18 h 30



La forêt et elles

Les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les campements forestiers pendant la saison de reboisement de zones déforestées. Ce documentaire de Julie Lambert (Un film de chasse de filles) suit le quotidien de valeureuses planteuses et montre comment leur présence change la dynamique dans ces univers masculins.

Femmes des bois, Unis, 21 h