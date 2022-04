La télé québécoise fait lentement sa place à l’international

Le triomphe de la série Audrey est revenue cette semaine à Cannes montre l’ampleur du succès de la télévision québécoise à l’international depuis quelques années. Mais si les ventes de concepts et d’émissions originales se sont multipliées, le Québec a encore fort à faire s’il souhaite rayonner autant à l’étranger que les pays nordiques et Israël, qui sont pourtant des marchés comparables au nôtre.

« Les pays scandinaves et Israël ont commencé avant nous à exporter leurs séries. Ils ont pris de l’avance », reconnaît Nicola Merola, président de Pixcom, encore ému de l’accueil dithyrambique reçu par Audrey est revenue à Canneséries.

Fort de deux prix remportés lors du prestigieux festival, le producteur dit être en discussion avec des diffuseurs français, allemand et italien pour vendre cette série écrite par Florence Longpré et Guillaume Lambert et conçue à l’origine pour le Club illico. Un vif intérêt auquel les producteurs québécois n’auraient même pas osé rêver il y a encore quelques années.

Car longtemps on a cru que la langue et l’accent empêchaient les contenus québécois de s’exporter. Certes, le format d’Un gars, une fille a été adapté dans une trentaine de pays, mais il s’agissait à l’époque surtout d’un succès inespéré, qui n’a pas vraiment su ouvrir la voie à d’autres productions d’ici.

Les producteurs québécois n’ont pris conscience de leur potentiel qu’en voyant apparaître des séries danoises, suédoises ou encore israéliennes sur les plateformes de diffusion dans les dernières années. Tournées dans des langues encore moins parlées que le français, les The Bridge, Kalifat et Losing Alice de ce monde ont pu toucher un public bien au-delà de leurs frontières grâce à leurs versions doublées et sous-titrées.

« Mais la langue reste quand même un point important dans la vente de séries québécoises. Encore aujourd’hui, en France, nos séries doivent être sous-titrées ou même doublées. Pour nous, doubler une série pour la vendre, c’est impossible en ce moment, car c’est très cher. Peut-être que si le Fonds des médias ciblait quelques séries qui ont un potentiel et finançait le doublage… Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas », note Charles Ohayon, responsable de la distribution internationale chez Productions Casablanca.

La boîte de production a tout de même réussi à vendre C’est comme ça que je t’aime dans sa version originale sous-titrée à la plateforme française Salto. Cette comédie jouit de moyens exceptionnels pour le Québec, mais le budget demeure modeste par rapport à celui dont disposent les productions scandinaves qui font l’envie à l’étranger. En dépit des sommes supplémentaires qui ont été débloquées par la SODEC et le Fonds Québecor pour soutenir les contenus à valeur ajoutée, Charles Ohayon ne voit pas comment il pourrait tourner une série aussi ambitieuse que le thriller politique norvégien Occupied, avec ses mises en scène à l’américaine.

Photo: Bertrand Calmeau

« Pour vendre une série, il faut arriver à avoir des budgets qui permettent d’accoter ce qui se fait ailleurs. Or, les diffuseurs québécois qui financent les séries ont beaucoup moins d’argent qu’avant, comme il y a moins de revenus publicitaires. Ils font donc face à un choix difficile. Soit ils financent seulement quelques séries de qualité et ils trouvent autre chose pour combler leur programmation, soit ils continuent de financer plusieurs séries pour remplir leur grille horaire et nous, on se débrouille », poursuit M. Ohayon, un vieux routier de l’industrie de la télévision.

Adapter les concepts

D’ici là, plusieurs producteurs préfèrent mettre leur énergie à tenter d’exporter seulement les concepts, et non pas les séries originales dans une version sous-titrée ou doublée.

La France est actuellement de loin le plus gros marché pour les adaptations de séries québécoises. Dans ce pays où le cinéma a un caractère presque sacré, les fictions à la télévision étaient encore jusqu’à tout récemment vues de haut, d’autant qu’elles se limitaient souvent à des feuilletons d’après-midi. Mais l’Hexagone est maintenant happé lui aussi par la déferlante Netflix. Et pour rester dans le coup, les diffuseurs français ont aujourd’hui un besoin criant de séries susceptibles de captiver l’auditoire, mais manquent d’expertise pour le faire.

« Ce que j’entends, c’est que contrairement à nous, il n’y a pas de formation pour les auteurs en France. Il n’y a pas non plus encore beaucoup de mouvement entre le cinéma et la télévision, comme au Québec. C’est pour ça, j’imagine, qu’ils préfèrent faire appel à des valeurs sûres et acheter des concepts pour les adapter », avance Louis-Philippe Drolet, de KOTV.

Outre-Atlantique, les formats québécois pullulent sur les ondes depuis quelques années, même si le téléspectateur moyen ignore souvent qu’il ne s’agit pas d’un concept local. Les Français ont récemment pu voir des adaptations de Plan B, de Fugueuse, de Pour Sarah et même des Beaux malaises, avec Franck Dubosc dans le rôle de Martin Matte.

À la merci de l’étranger ?

Ces ententes passées avec des distributeurs et des diffuseurs étrangers représentent aujourd’hui une véritable manne pour les producteurs d’ici. « On le sait, les diffuseurs sont pris avec des pertes de revenus. Il faut donc trouver d’autres sources de financement. D’où l’importance de l’exportation », explique en entrevue la présidente de la SODEC, Louise Lantagne.

Du temps où elle était directrice générale de la télévision de Radio-Canada, dans les années 2000, Louise Lantagne a donné le feu vert à des séries bénéficiant d’un budget de plus d’un million par épisode. Aujourd’hui, le budget moyen au Québec dépasse à peine 600 000 $ par émission, quatre fois moins que les dramatiques produites au Canada anglais, pourtant beaucoup moins populaires.

Ironie du sort, la télévision québécoise n’a jamais eu autant la cote que maintenant ailleurs dans le monde. C’est donc dire comment les producteurs comptent sur l’argent de l’étranger pour pallier ces problèmes de sous-financement. Cela dit, pas question de proposer aux téléspectateurs d’ici des séries contenant des références moins québécoises afin qu’elles soient plus faciles à exporter ensuite.

« Je ne me vois pas produire une série qui se déroulerait à Montréal et dans laquelle les personnages parleraient avec la bouche pointue. Il ne faut pas perdre de vue que l’on travaille d’abord pour les diffuseurs locaux », soutient Dominique Simard, directrice générale associée chez Encore Télévision, qui croit de toute façon que le contenu télévisuel québécois se démarque en ce moment justement parce qu’il ne ressemble à rien d’autre.