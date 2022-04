Sur vos écrans: légèreté printanière sur vos écrans

Chaleureuse quotidienne

En quelques années, la comédienne et humoriste Marie-Lyne Joncas s’est taillé une belle place comme animatrice de différentes productions diffusées sur les chaînes appartenant à Bell Média. Après avoir été à la barre d’émissions « connexes » à Occupation double et de la compétition humoristique Le prochain stand-up à Noovo, après avoir animé la série Les génies de la vitesse (dont elle reprend les rênes pour une troisième saison qui débute cette semaine) à Z et remplacé Julie Snyder (avec brio) durant quelques semaines à son talk-show quotidien, cette membre du duo Les Grandes Crues a droit à son magazine quotidien estival… Ou plutôt printanier, comme son titre l’indique.

Le fabuleux printemps de Marie-Lyne reprend donc la formule consacrée de l’émission de début de soirée de la belle saison, à mi-chemin entre le talk-show et le magazine, mais aura la particularité de déménager ses pénates chaque semaine dans un lieu « original » qui rappelle d’une façon ou d’une autre la saison estivale. Et qui dit quotidienne « estivale » (même au printemps) dit ribambelle de chroniqueurs et de collaborateurs. L’animatrice pourra compter sur le comédien Sacha Bourque, avec qui elle faisait un duo comique formidable dans la websérie Did You ?, et sur sa complice « crue » Ève Côté, mais aussi, entre autres, sur le rappeur Samian et les humoristes Preach et Mona de Grenoble.

Noovo, du lundi au jeudi, 18 h 30

Canal « famille »

La chaîne spécialisée Canal Vie ne réinvente pas la roue en proposant des « valeurs sûres » de décoration et de rénovation à la pelle ainsi que la nouvelle série documentaire Chez Marcus, traitant du « coiffeur des vedettes », dont les premiers épisodes ne sont pas arrivés à nous captiver. C’est tout le contraire qui se produit avec Déjà maman, une création de Vincent Parisien, qui est derrière deux autres succès de la chaîne qui reviennent avec de nouveaux épisodes cette semaine, Trois fois plus et Ma petite vie.

Cette nouvelle série documentaire d’observation est une incursion dans l’univers d’adolescentes et de jeunes femmes qui sont devenues mères aussi tôt parfois par choix, le plus souvent par accident. On suit donc le quotidien de ces mamans, âgées de 15 ans au tout début de la vingtaine, qui se livrent avec une transparence et une générosité exceptionnelles sur ce nouveau statut qui a chamboulé leur existence et transformé leur trajectoire de vie. En penchant, certes, davantage du côté lumineux de l’expérience, sans pour autant esquiver les aspects plus complexes. Les membres de leur famille et leurs proches apportent un éclairage différent sur ces récits de maternité hâtive.

Canal Vie, dès le jeudi 14 avril, 20 h

L’école des (petits) pilotes

La seule nouveauté originale de Z, chaîne qui carbure aux rires, aux fictions étrangères (comme troisième fenêtre de diffusion) et aux séries documentaires « musclées », offre à la fois un portrait d’un coureur automobile de renom et une plongée dans un monde un peu singulier, celui des compétitions de karting, dans lesquelles les pilotes sont à peine pubères. Cette série documentaire consacrée à Alexandre Tagliani, dont on découvre par bribes le parcours professionnel au long cours, s’avère captivante quand elle s’intéresse aux garçons de 10 à 15 ans qui font partie de l’équipe de karting d’élite qu’il dirige. Il est fascinant de voir la dynamique particulière qui existe entre ces (très) jeunes pilotes ambitieux, qui ont encore un ou les deux pieds dans l’enfance, leurs parents et leur entraîneur dévoué. Tout ça rythmé par un montage nerveux et un fond de guitares un peu trop présentes. Tagliani. À toute allure aurait gagné à mettre la pédale douce sur ces artifices nettement superflus.

À ne pas manquer «Anne Boleyn»: une femme et le pouvoir



Lancée sur les ondes de Channel 5 à peine six mois après la sortie de la première saison de La chronique des Bridgerton, la minisérie Anne Boleyn, qui raconte les derniers mois de la vie de la deuxième épouse d’Henri VIII, avec une distribution moins « blanche » qu’attendue, a un peu perdu de son effet de surprise. Elle se distingue toutefois par sa façon d’aborder la triste fin de l’ambitieuse souveraine (interprétée brillamment par Jodie Turner-Smith) avec une perspective féministe assumée, quitte à se faire reprocher son anachronisme.

Anne Boleyn (V.F.)

Télé-Québec, dès le mardi 12 avril, 21 h,rediffusion le samedi suivant, 23 h

Z, dès le lundi 11 avril, 21 h 30