«Femmes de bois»: le temps est bon

Fin mai, on part de Montréal et on y laisse son quotidien au rythme effréné pour la tranquillité de la nature. Ce sera une saison de rencontres, de réflexion, mais surtout de planting, activité visant à reboiser les zones qui ont été déforestées au fil des dernières années.

C’est ce que nous présente le documentaire de 45 minutes Femmes des bois de Julie Lambert : un été inoubliable à se lever à 5 h afin d’aller planter feuillus et conifères. Le moyen métrage s’intéresse plus précisément aux femmes, celles-ci étant novices dans le domaine, comme il s’agit d’une pratique traditionnellement masculine.

En passant par une bachelière en droit qui en est à sa première saison à une contremaîtresse qui passe son quatrième été sur le terrain, sans oublier une cheffe cuisinière aguerrie, pour ne nommer que celles-ci, on apprend le b.a.-ba du métier qui dure le temps d’un été. L’auditoire découvre aussi comment l’arrivée des femmes a changé la dynamique du groupe au fil des étés.

Le public se rend compte de l’importance de la force mentale, mais aussi physique, qui devient rapidement nécessaire afin de passer au travers de ces 75 jours.

Avec un visuel magnifique et quelques plans de drone stupéfiants, Femmes des bois démontre bien l’unicité de l’expérience et la force des liens construits. Et alors que les journées raccourcissent, que le temps se rafraîchit et que le retour à la maison approche, les planteurs et les planteuses se mettent à chanter en chœur : « Le temps est bon, le ciel est bleu… », amenant le public dans cette nostalgie d’un été trop vite fini.

Femmes des bois UnisTV, le 11 avril, 21 h