Le retour des beaux jours

Le printemps coïncide avec le retour des beaux jours dans les fermes du Québec. Unis TV nous transporte dans la vie des paysans du domaine des Quatre-Temps avec une production humblement titrée Les fermiers. Dans ce premier épisode, le propriétaire explique sa philosophie du travail agricole sans tracteur sous la menace d’une météo difficile.

Les fermiers, Unis TV, 19 h

Les secrets de la longévité

Certaines régions du monde sont connues pour être des « zones bleues ». On y recense des taux records de nonagénaires et de centenaires en excellente santé. TV5 s’est rendue, pour ce premier épisode de quatre, dans une région tropicale reculée du Costa Rica où 13 % de la population a plus de 90 ans, et 5 % a plus de 100 ans. Ce peuple aurait-il découvert les secrets de la longévité ?

Zones bleues, TV5, 19 h