«Audrey est revenue» et «Complètement lycée» primées à Canneséries

Les Québécois ont raflé les honneurs du festival Canneséries, qui célèbre les séries télé internationales ou inédites en France.

Les créateurs d’Audrey est revenue, qui raconte comment une jeune femme reprend vie après avoir passé 18 ans dans le coma, ont obtenu à la fois le grand prix Dior et le prix spécial d’interprétation pour une série longue. Réalisée par Guillaume Lonergan et écrite par Florence Longpré et Guillaume Lambert, la télésérie met notamment en vedette Florence Longpré, Josée Deschênes et Denis Bouchard. L’humoriste Rosalie Vaillancourt a pour sa part reçu le prix Dior de la révélation pour son rôle dans la série courte Complètement lycée.

Audrey est revenue et Complètement lycée étaient les premières fictions canadiennes en compétition au Festival international des séries de Cannes.

Audrey est revenue s’était déjà attiré des éloges dans le magazineTélé-Loisirs, qui parlait de « véritable enchantement », de « délicate écriture » et « d’humour subtilement bien dosé ». Madmoizelle, de son côté, signalait une série « tendre et très drôle », une preuve « qu’on peut faire du très bon avec du très simple ».

Complètement lycée est basée sur une idée de Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais. La série, qui se déroule au lycée de New Garden Hills Valley, en banlieue de Chicago, a d’abord été tournée en anglais, puis doublée.

C’est la série israélienne The Lesson qui a remporté le prix de la meilleure série. Et c’est Maya Landsman qui a reçu le prix de la meilleure interprétation pour son travail dans cette même fiction. Le prix du meilleur scénario a été remis à la série allemande Souls. La série belge Hacks, quant à elle, s’est vue décerner le prix de la meilleure série courte.

Il s’agit de la cinquième édition du Festival international des séries de Cannes, aussi connu sous le nom de Canneséries.