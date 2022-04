Le sympathique docteur des toutous

Les séries documentaires « vétérinaires » ont toujours la cote. On en veut pour preuve cette nouvelle production du genre, qui suit le quotidien du Dr Raymond Plasse, un vétérinaire d’expérience qui aime beaucoup ses petits patients poilus.

Vie de vet, Unis TV, 20 h

Pour la bonne cause, et la vue…

L’acteur et ultramarathonien Patrice Godin anime la deuxième saison de cette série d’aventures dans laquelle il accompagne quatre vedettes qui ont le défi de gravir cinq montagnes de la Gaspésie en cinq jours avec l’objectif d’amasser des fonds pour une bonne cause et de se dépasser un peu. Marie-Chantal Perron, Caroline Néron, Frédéric Pierre et Émile Bilodeau se prêtent à l’expérience.

Rencontres au sommet, saison 2, Évasion, 21 h