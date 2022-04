«Premier contact»: immersion dans les cultures autochtones

Près de 500 ans après l’arrivée de Jacques Cartier, il est impressionnant de mesurer à quel point Québécois et Autochtones se connaissent mal, voire pas du tout. C’est la réalité sur laquelle porte la série Premier contact, diffusée à Canal D.

Prenant modèle sur des séries semblables réalisées en Australie et au Canada anglais, Premier contact invite six participants à visiter, pendant trois semaines, différentes réserves autochtones du Québec.

La bande-annonce de la série, qui a sans doute réuni les commentaires les plus acerbes de ses participants, donne un aperçu du fossé culturel qu’on tente de combler, mais aussi — surtout — du chemin qu’il reste à parcourir : « je croyais qu’on les avait tous éliminés… », « ils veulent le beurre et l’argent du beurre », « pour moi, ça évoque des plumes et des tipis », etc.

En écoutant les trois épisodes, on comprend par contre que les échanges sont en général respectueux, et que, à travers la série de rencontres qu’ils font dans les communautés, plusieurs participants en viendront à réviser leur jugement.

Le rappeur anichinabé Samian est le premier à recevoir le groupe dans sa communauté, à Pikogan. Il le suivra dans son périple, en plus d’assumer la narration.

Les sujets de discussion ne manquent pas. Chaque personne rencontrée dans la communauté met sur la table des préoccupations différentes : revendications territoriales, spiritualité, gestion de l’eau, femmes assassinées ou disparues, Loi sur les Indiens, traumatisme découlant des pensionnats pour Autochtones…

« On voulait ouvrir le dialogue » et tenter de surmonter « les méconnaissances et les préjugés », dit Mélanie Bhérer, directrice générale, Variété, style de vie et documentaire chez Bell Média.

Des rencontres de choix

Le choix des participants a d’ailleurs été assez long, précise l’équipe de production. Il a d’abord fallu trouver des gens disponibles, mais aussi curieux de l’expérience, au-delà de l’attrait de faire partie d’une téléréalité. Ce sont aussi des personnes prêtes à exposer honnêtement « ce qu’elles avaient dans le cœur et dans la tête », note le réalisateur, Jean-François Martel.

Les personnes que le groupe a rencontrées ont été soigneusement choisies. Dans la communauté anichinabée de Kitigan Zibi, il rencontre la mère de Daisy Odjick, disparue sans laisser de traces en 2008, ou encore John Boudrias, grand chef du Conseil tribal de la nation algonquine anishinabeg (décédé en septembre dernier), avec qui il aborde l’épineuse question des territoires non cédés.

Nouvelles expériences

À Montréal, le groupe rencontre Samuel Lemay, cofondateur du Wolf Pack, un organisme qui vient en aide aux Autochtones de la grande ville. Il fait aussi la connaissance de membres de la communauté atikamekw de Manawan, d’où était originaire Joyce Echaquan. Il participe à un pow-wow dans la communauté atikamekw de Wemotaci. Dans les Laurentides, il va à la rencontre du chef héréditaire anichinabé Dominique Rankin. Avec lui, il fera l’expérience de la cérémonie du madado, une pratique de guérison autochtone, dans une tente qui représente le ventre de la terre, un moment particulièrement apprécié par les participants.

L’expérience est forcément limitée. « On ne sera pas amis demain matin », dit sans ambages Guylaine, l’une des participantes.

Il y a encore beaucoup à faire pour que les barrières entre Québécois et Premiers Peuples tombent. Et c’est également vrai pour les jeunes générations, raconte Samian, qui confie que des propos comme ceux entendus dans la série font partie de son quotidien quand il donne des conférences dans les écoles du Québec.

Premier contact Canal D, mercredi, 19 h