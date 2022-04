Scandales et « chiens de garde »

La docusérie sur notre histoire revient pour une quatrième saison avec une nouvelle animatrice, Rose-Aimée Automne T. Morin. Ce premier épisode s’intéresse aux scandales et au métier de journaliste au Québec.

Kebek, Télé-Québec, 19 h 30

Les « bons à rien »

Deux séries britanniques racontent les aventures de « magnifiques perdants ». Un thriller d’espionnage mettant en vedette Gary Oldman s’intéresse au destin de membres du MI5 relégués à des tâches administratives, jusqu’à ce qu’ils soient mêlés à une opération dangereuse. L’autre, écrite et réalisée par Stephen Merchant (The Office) et mettant en vedette Merchant et Christopher Walken, suit des condamnés à des travaux « communautaires » qui mettent la main sur un magot.

Les déshonorés (Slow Horses en V.O.A.), Apple TV+, et The Outlaws (V.O.A., sous-titres français disponibles), Prime Video