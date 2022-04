​Sur vos écrans: se souvenir, se définir et partir

Onze peuples en traditions

Outre la série documentaire Premier contact, lancée le 11 avril à Canal D, une autre production originale d’ici donne à découvrir les Premiers Peuples du Québec, et plus particulièrement certains de leurs traditions et de leurs savoir-faire ancestraux. Sous ses allures d’émission de voyages, d’aventures et de plein air, Dans un territoire près de chez vous, une série presque entièrement produite par des Autochtones, offre un tour d’horizon des dix Premières Nations et de la nation inuite ancré dans des activités et des rites perpétués depuis des générations, parfois un peu fragiles, que des jeunes et moins jeunes de ces communautés continuent à faire vivre.

Les animateurs Brad Gros-Louis et Eve Ringuette, respectivement wendat et innue, semblent la plupart du temps prendre connaissance en même temps que le téléspectateur des traditions et des savoirs mis en lumière par leur guide d’un jour (ou deux). Ces pratiques, expliquées et mises en contexte par les hôtes, dont certains artistes, sont un prétexte pour réfléchir à leur identité propre, entre modernité, respect des traditions et transmission. L’exercice aurait pu tomber facilement dans les clichés folkloriques, mais il les évite la plupart du temps habilement, en offrant un regard rafraîchissant sur ces héritages précieux. On pourra ainsi s’initier à la survie en forêt chez les Atikamekws, à la chasse au castor avec un trappeur innu et l’autrice Marie-Andrée Gill, et à la pêche artisanale au homard avec le rappeur micmac Quentin Condo.

Unis, le lundi 4 avril, 19 h 30

Deuxième chance pour un film

Lancé au TIFF en septembre 2020, où il avait remporté le prix du meilleur film canadien et le prix du public, le documentaire L’Indien malcommode de Michelle Latimer, adapté de l’essai éponyme à succès de Thomas King et produit par l’ONF, est disparu du circuit de la distribution peu de temps avant sa projection prévue au festival du film de Sundance. Une enquête de la CBC avait alors remis en question les origines en partie anichinabées et métisses de sa réalisatrice, par son grand-père supposément originaire de Kitigan Zibi. Une situation un peu gênante étant donné que son film s’intéresse à la relation entre les Blancs et les Autochtones et à l’impact, souvent dévastateur, de la culture colonisatrice sur l’identité des membres des Premiers Peuples.

Presque un an et demi plus tard, l’ONF annonce qu’après « des consultations importantes » auprès des participants autochtones au film, du comité-conseil autochtone de l’ONF et des autres producteurs, une « voie à suivre responsable » a été établie pour L’Indien malcommode, qui sera distribué « à titre de source pédagogique et pour des projections communautaires » dès l’automne 2022. L’organisme inscrit cette « première mondiale » sur le réseau APTN dans cette « voie à suivre », et donne ainsi l’occasion aux curieux de se plonger dans cette exploration passionnante et esthétiquement très réussie des « zones floues » de l’identité autochtone.

APTN, le vendredi 8 avril, 21 h et le lendemain sur APTN lumi

Avant de partir

Il est de ces films documentaires qui nous arrachent les larmes sans pour autant nous rendre tristes. Merci, au revoir, je t’aime, de l’autrice, journaliste et réalisatrice Nathalie Roy, un film d’une finesse et d’une simplicité exemplaires consacré au quotidien d’une maison de soins palliatifs de la Rive-Sud, à travers le séjour de quelques-uns de ses bénéficiaires, fait sans conteste partie de cette catégorie.

Ce portrait de la Source bleue, située à Boucherville, l’une des 37 maisons de soins palliatifs accessibles gratuitement au Québec, donne à voir comment sont accompagnées les 5000 personnes qui finissent leurs jours, le plus souvent paisiblement, dans ces établissements chaque année. On est à la fois chavirés et rassurés par les histoires de Claude, un jeune cinquantenaire qui n’accepte pas encore sa disparition prochaine, de Madeleine, sereine devant sa fin imminente, et d’Yvon, qui a repris du poil de la bête après son arrivée dans cette oasis. On s’identifie à chacun d’entre eux, aux questionnements, aux craintes et aux certitudes qui les habitent, et on se prend à espérer que l’on connaîtra une fin de vie aussi empreinte d’humanité et de douceur.

À ne pas manquer Inventeur, voyageur et négociateur

Le printemps amène son « Ken Burns » nouveau, un autre grand documentaire-fleuve, usant encore une fois de la technique de dynamisation des images fixes (ici, beaucoup de peintures…), d’extraits d’archives personnelles et de commentaires de spécialistes pour raconter le destin singulier d’un personnage d’exception. Cette fois, il s’attarde à la vie bien remplie de l’inventeur du paratonnerre, le créateur de la première bibliothèque de prêt aux États-Unis, l’un des signataires de la Déclaration d’indépendance américaine et un grand voyageur, pour son époque. Les deux épisodes, diffusés en rafale, s’attardent à ses exploits scientifiques et politiques, sans pour autant éviter ses contradictions… Un portrait passionnant, pour peu que la forme prévisible et répétitive ne mine pas votre intérêt.

Benjamin Franklin PBS, lundi et mardi, 20 h

À voir en vidéo

Unis, le lundi 4 avril, 21 h