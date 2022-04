«Mamma en chef»: une pincée d’amour et d’humour

Avocat ou aubergine à la main, c’est avec un grand sourire que l’humoriste Erich Preach s’invite chez des mamans québécoises originaires de divers pays afin de cuisiner, avec elles, des repas traditionnels. Dans le cadre de la nouvelle série de dix épisodes Mamma en chef, l’animateur explore autant de cultures par l’entremise de la nourriture, de la Colombie au Congo en passant par le Vietnam et le Liban.

Dès le premier épisode, le public est mis au fait des difficiles épreuves qu’a dû affronter l’amoureuse des fourneaux Dreny en Colombie avant de venir s’installer ici. Or, malgré le sérieux du sujet, l’authenticité d’Erich Preach confère à la série un ton léger. La complicité que l’humoriste partage avec les diverses mères traverse l’écran, ce qui décrochera assurément quelques sourires chez le téléspectateur.

Les mamans constituent des personnages aussi colorés que les plats présentés, ce qui rend l’émission captivante, sans compter la richesse de leurs propos et de leurs anecdotes, qui profitent à qui veut bien se renseigner sur les réalités d’un parcours migratoire.

Cela dit, les émissions de 24 minutes ne s’attardent pas qu’à leur immigration, mais bien à tout ce qui a précédé et suivi celle-ci. Une émission tendre, qui ouvre l’appétit et qui donne lieu à de magnifiques moments, comme cette phrase touchante de Dreny : « Le jour que je suis arrivée à l’aéroport de Montréal, je me suis enfin sentie chez moi ! » Ce que l’on aura vite compris en voyant son tablier « Oh Canada », qu’elle arbore fièrement.

Mamma en chef TV5, tous les lundis dès le 4 avril, 19 h 30