«Benjamin Franklin»: inventeur, voyageur et négociateur

Le printemps amène son « Ken Burns » nouveau, un autre grand documentaire-fleuve, usant encore une fois de la technique de dynamisation des images fixes (ici, beaucoup de peintures…), d’extraits d’archives personnelles et de commentaires de spécialistes pour raconter le destin singulier d’un personnage d’exception. Cette fois, il s’attarde à la vie bien remplie de l’inventeur du paratonnerre, le créateur de la première bibliothèque de prêt aux États-Unis, l’un des signataires de la Déclaration d’indépendance américaine et un grand voyageur, pour son époque. Les deux épisodes, diffusés en rafale, s’attardent à ses exploits scientifiques et politiques, sans pour autant éviter ses contradictions… Un portrait passionnant, pour peu que la forme prévisible et répétitive ne mine pas votre intérêt.

Benjamin Franklin PBS, lundi et mardi, 20 h