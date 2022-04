«Quelle famille!»: sortir du moule

Tous les parents se demandent un jour si leur vie de famille (et leur vie tout court) serait plus épanouissante si elle sortait un brin des sentiers battus, si elle ne suivait pas le modèle préconisé par la société, si elle s’éloignait du « métro-boulot-dodo » et de ses variantes pandémiques et si elle prenait le risque d’une vie plus exaltante et moins prévisible.

Ce sont là les questions que se pose également l’actrice Ève Landry, dans la première série documentaire dont elle assure l’animation. Dans chacun des épisodes de Quelles familles !, elle passe deux jours avec une famille au parcours et au profil atypiques, qui a fait des choix qui l’interpellent dans une certaine mesure, et les interroge avec curiosité et intelligence sur l’origine et la portée de leur choix de vie peu commun. Ainsi, on découvrira le quotidien d’une famille bigénérationnelle qui s’est tournée vers la vie fermière, d’un couple suisse qui parcourt le monde à vélo (et vit dans une tente) avec ses deux filles depuis leur naissance, d’une autre cellule familiale toute neuve qui trouve refuge le plus souvent possible au creux de la forêt en essayant de subsister avec ce qu’elle y trouve, et les parents trentenaires de trois enfants qui ont pris une retraite très hâtive…

L’exercice d’observation du quotidien de ces familles hors-norme n’est pas complètement exempt de mise en scène, mais l’authenticité d’Ève Landry, son regard respectueux mais tout de même critique de leurs choix donne du coffre à cette série documentaire qui profite d’un écrin visuel et sonore soigné (parfois un peu trop) qui donne à réfléchir sur nos propres façons d’envisager la vie familiale et ses possibilités… infinies.

Quelles familles ! Unis, jeudi, 20 h 30 et à tv5unis.ca