Espions et époux

Le mystérieux scénariste François Pagé (Après, Piégés) signe avec Michel D’Astous ce thriller d’espionnage et conjugal haletant construit autour d’un couple (Mélissa Désormeaux-Poulin et Patrick Labbé) qui œuvre dans les hautes sphères des services de sécurité du Canada. À la suite d’un attentat, ils seront amenés à se surveiller et à se soupçonner tour à tour d’être une taupe à la solde de la CIA.

Classé secret, AddikTV, 21 h

Confusion hormonale

C’est (l’excellent) titre d’un des reportages d’Enquête qui s’intéresse au traitement hormonal de la ménopause, mis à mal dans les années 2000 à la suite d’une étude qui a fait reculer son accès pour bien des femmes. Aussi au programme, une rencontre avec les fondateurs de la plateforme chrétienne de sociofinancement GiveSendGo, qui a amassé des millions de dollars pour le Convoi de la liberté.

Enquête, Radio-Canada, 21 h