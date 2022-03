Souvenirs de la tour brune

L’émission de nostalgie télévisuelle propose une édition spéciale mettant en vedette plusieurs personnalités marquantes des ondes radio-canadiennes qui ont arpenté les couloirs de la grande tour brune, désormais presque déserte, dont Bernard Derome, Aline Desjardins et René Homier-Roy.

Les enfants de la télé, Radio-Canada, 20 h

L’intimidation et ses conséquences

Les hasards de la programmation font que l’on a droit à deux documentaires qui abordent la question des conséquences de l’intimidation, en ligne et en personne. Tout de suite après le film dans lequel Ghyslain Raza revisite son histoire, le réalisateur Jay Rosenblatt aborde un incident d’intimidation remontant à 50 ans dont il était complice, avec ses anciens camarades de classe et son enseignant de l’époque.

Dans l’ombre du Star Wars Kid, Télé-Québec, 20 h et When We Were Bullies, HBO, 21 h