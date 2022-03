Suzanne Clément, tête d’affiche de la nouvelle quotidienne de Radio-Canada

À la suite d’un coup de téléphone d’Hugo Dumas, de La Presse, aux producteurs de la nouvelle émission quotidienne de Radio-Canada, les dernières 24 heures n’ont pas été de tout repos pour Fabienne Larouche, Michel Trudeau et Guillaume Lespérance. Le lendemain de la parution de l’article dans lequel le journaliste dévoilait presque tout sur la série qui remplacera District 31 dès septembre, Radio-Canada a dû organiser à la hâte un point de presse virtuel pour en faire l’annonce officielle.

N’ayant toujours pas de titre, la dramatique quotidienne marquera le grand retour de Suzanne Clément à la télévision québécoise, neuf ans après son départ d’Unité 9. « Je suis extrêmement excitée, c’est un grand plongeon ! » s’est exclamée l’actrice, qui avait beaucoup aimé la série Trop., de Marie-Andrée Labbé.

Venant à peine de terminer d’écrire la deuxième saison de Sans rendez-vous, Marie-Andrée Labbé s’est déjà plongée dans l’écriture de cette série, où Suzanne Clément incarnera Emmanuelle Lacombe, urgentologue dans un grand hôpital montréalais.

Consciente qu’il s’agit d’une « bouchée énorme », l’autrice n’a pas accepté tout de suite le contrat, mais Fabienne Larouche ayant été une « tornade positive » dans sa vie, elle ne pouvait passer à côté de cette chance. « Je dors bien et je travaille fort », indique l’autrice, emballée d’écrire pour l’inoubliable interprète de Shandy, qui ajoutera son grain de sel dans l’évolution de la série.

À la révision des textes, Marie-Andrée Labbé sera épaulée par Fabienne Larouche. « Je suis une bonne lectrice, je suis bienveillante et rassurante », révèle la polyvalente femme de télé.

Milieu médical

Campée dans un monde postpandémie, l’émission tournera autour de l’amitié entre Emmanuelle et trois collègues qu’elle connaît depuis toujours. Les intrigues ne se dérouleront pas seulement à l’hôpital, puisqu’on suivra aussi les personnages dans leur vie privée. Ces trois amis, une femme et deux hommes, pourraient être médecins, préposés aux bénéficiaires, chirurgiens ou psychiatres ; tout dépendra du tournant que prendra la série dans les prochains mois.

Afin de pouvoir passer le flambeau, les producteurs d’Aetios, Fabienne Larouche et Michel Trudeau, ont invité Guillaume Lespérance, d’A Média, à embarquer dans l’aventure exigeante qu’est la production d’une émission quotidienne — 120 épisodes d’une demi-heure par saison. Le producteur de Tout le monde en parle et de Discussions avec mes parents n’avait qu’une seule exigence : « J’accepte, mais je veux le faire avec vous. C’est rare que je rencontre des gens plus “crinqués” et plus fonceurs que moi. »

Fidèle au poste, Danièle Méthot (Virginie, 30 vies, District 31) agira à titre de réalisatrice-coordonnatrice. « Ce sera pas mal la même équipe technique que District 31 », dévoile Michel Trudeau. À l’instar de District 31, il y aura beaucoup de drames, mais il y aura aussi le pétillant de Marie-Andrée Labbé. « Et le point de vue d’une hypocondriaque ! » dit-elle en riant. « Marie-Andrée est une spécialiste de l’intimité. Elle écrit pour le fond et non pour la forme, et c’est ça qui change tout », explique Michel Trudeau.

Le titre et la distribution devraient être annoncés dans les prochaines semaines, tandis que la production devrait commencer fin juin ou début juillet. « C’est un projet galvanisant ! Checkez-nous ben aller ! » conclut Fabienne Larouche.