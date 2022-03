Tout pour la musique

Les nouveautés à saveur musicale sont nombreuses en ce dernier mardi de mars. Outre la websérie jeunesse dans laquelle la drag queen Barbada et des artistes québécois font découvrir des instruments de musique aux petits, on a droit à une série documentaire qui dresse le portrait du roi du rock français à travers des extraits de dizaines d’entrevues qu’il a accordées tout au long de sa carrière et à une minisérie sur Gilles Talbot, un pionnier de l’industrie musicale québécoise disparu trop tôt, pilotée par son fils Martin, qui ne l’a que très peu connu. Ajoutons à cela la nouvelle saison de la compétition de rap francophone d’ici. L’embarras du choix…

Barbada, Tou.tv, Johnny par Johnny, Netflix et Le businessman et son blues, Vrai, La fin des faibles, Télé-Québec, 22 h