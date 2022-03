Compétition « sauvage »

En attendant le retour de la populaire compétition culinaire Les chefs ! dans trois petites semaines, TVA relaie en rafale, du lundi au mercredi, les neuf épisodes de la première saison de cet autre télé-crochet de cuisine d’abord mise en ligne sur la plateforme Vrai et animée par Martin Picard, dans laquelle les concurrents doivent accomplir les missions gastronomiques en forêt, dans des conditions plutôt rudimentaires.

Chefs des bois, TVA, 21 h

Sélection pré-festival

Le festival Vues d’Afrique s’ouvre en salle à Montréal ce vendredi. Jusqu’à jeudi, on peut s’offrir une incursion dans des œuvres de fiction et des documentaires originaires de ce continent (et d’ailleurs), produits entre 1998 et aujourd’hui, dont Bamako, d’Abderrahmane Sissako, et Douvan Jou Ka Lévé (Le jour se lèvera), de la réalisatrice haïtienne Gessica Généus.

Troisième édition numérique du Festival Vues d’Afrique, tv5unis.ca