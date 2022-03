Un autre gala...

Et non le moindre, car les lauréats du meilleur de la télé d’ici sont choisis par le public et que les catégories sortent un peu de l’ordinaire ronflant des autres cérémonies. En direct du théâtre Paradoxe, l’équipe et une personnalité mystère sous le costume du Bonhomme des neiges de la comédie La confrérie remettront ces fameuses Zapettes d’or et d’argent, les 14es du nom.

C’est juste de la TV, vendredi, 21 h

Saga immigrante

Le grand succès de Min Jin Lee sur la vie de quatre générations d’une famille coréenne immigrée au Japon tau long du XXe siècle se voit adapté de façon somptueuse dans ce drame historique tourné en coréen, en japonais et en anglais. L’actrice Youn Yuh-jung (Minari) est très émouvante dans le rôle de l’héroïne (au soir de sa vie) au centre de cette saga passionnante.

Pachinko, Apple TV+